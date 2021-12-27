Бадюков: «В «Сочи» Иван Морозов должен получить много игрового времени и возможность набрать отличную форму»

Заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал о последних изменениях в составе команды.

По взаимной договоренности сторон «Сочи» расторг контракт с Иваном Мищенко. Тем временем, состав «Сочи» пополнил нападающий Иван Морозов, на протяжении четырех сезонов игравший в системе СКА.

«В последний день обменов нам удалось усилить центральную ось команды. Хорошие центры сейчас в Лиге в большом дефиците, а к нам приходит нападающий, который в свой 21 год имеет большой международный опыт и рассматривается в числе кандидатов на поездку в Пекин. Напомню, что весной этого года из всей молодежной тройки только Морозов попал в итоговую заявку сборной России на чемпионат мира-2021 в Латвии. Там он отлично справился с ролью третьего центра, набрал 3 (1+2) очка в 8 матчах, став лучшим в команде по проценту выигранных вбрасываний (60,4).

В этом сезоне за СКА у Ивана 58,4% выигранных вбрасываний, и, безусловно, его приход позволит нам улучшить игру на точке. В «Сочи» Иван Морозов должен получить много игрового времени и возможность набрать перед сборами национальной команды отличную форму. Это умный связующий праворукий нападающий с хорошим завершением, который обязательно усилит наше большинство.

Что касается Ивана Мищенко, то ему поступило хорошее предложение от одного из претендентов на Кубок Гагарина, и в такой ситуации мы не вправе удерживать игрока, у которого есть шанс выиграть престижный трофей», — приводит слова Бадюкова сайт «Сочи».