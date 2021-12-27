СКА получил права на защитника «Вегаса» Мироманова

СКА и «Сочи» произвели обмен, в результате которого состав южан пополнит нападающий Иван Морозов, а в Петербург переедет защитник Иван Мищенко. СКА также получает спортивные права на защитника Даниила Мироманова, сообщает сайт питерцев.

Напомним, Иван Морозов перешел в СКА в мае 2018 года, за 120 игр набрал 56 очков. В текущем сезоне Морозов провел в КХЛ 17 матчей, в которых забросил 4 шайбы и отдал 4 результативные передачи.

24-летний Мироманов в этом сезоне дебютировал в НХЛ за «Вегас». Он сделал 1 результативную передачу в четырех встречах регулярного чемпионата.