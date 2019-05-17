Илья Проскуряков продолжит карьеру в "Сочи"

Вратарь Илья Проскуряков подписал однолетний контракт с "Сочи", информирует официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне 32-летний россиянин выступал в немецком клубе "Крефельд Пингвин".

Ранее играл в ЦСКА, магнитогорском "Металлурге", "Тракторе", "Адмирале", "Торпедо" и в "Югре". В общей сложности голкипер провел 339 матчей в КХЛ (26 из них – в розыгрыше Кубка Гагарина) и по этому показателю входит в топ-5 голкиперов лиги.



Подробнее: https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Ilja-Proskurjakov-popolnil-vratarskuju-brigadu-leopardov-8674



Подробнее: https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Ilja-Proskurjakov-popolnil-vratarskuju-brigadu-leopardov-8674

⚡Пополнили вратарскую бригаду опытным вратарем! 32-летний Илья Проскуряков стал "леопардом", подписав соглашение с клубом на один сезон!



Подробнее об игроке: https://t.co/8JHP5HZTJ4



Добро пожаловать в Сочи! 🌴 pic.twitter.com/GhJshMm6WI – ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 17 мая 2019 г.

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