16:51 | Хоккей — КХЛ

Илья Проскуряков продолжит карьеру в "Сочи"

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Вратарь Илья Проскуряков подписал однолетний контракт с "Сочи", информирует официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне 32-летний россиянин выступал в немецком клубе "Крефельд Пингвин".

Ранее играл в ЦСКА, магнитогорском "Металлурге", "Тракторе", "Адмирале""Торпедо" и в "Югре". В общей сложности голкипер провел 339 матчей в КХЛ (26 из них – в розыгрыше Кубка Гагарина) и по этому показателю входит в топ-5 голкиперов лиги.

Подробнее: https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Ilja-Proskurjakov-popolnil-vratarskuju-brigadu-leopardov-8674

Подробнее: https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Ilja-Proskurjakov-popolnil-vratarskuju-brigadu-leopardov-8674

 

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https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Ilja-Proskurjakov-popolnil-vratarskuju-brigadu-leopardov-8674

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