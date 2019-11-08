КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Илья Крикунов покинул «Сочи»

20:37
Теги:

«Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Ильей Крикуновым, сообщает официальный сайт клуба.

Крикунов выступал за «Сочи» с 2014 по 2017 годы, а также в сезоне-2019/20. Всего в общей сложности нападающий провел 202 матча за южан, в которых набрал 122 (45+77) очка при показателе полезности «плюс 15».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Ilja-Krikunov-pokinul-Sochi-9285

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир