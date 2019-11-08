Илья Крикунов покинул «Сочи»

«Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Ильей Крикуновым, сообщает официальный сайт клуба.

Крикунов выступал за «Сочи» с 2014 по 2017 годы, а также в сезоне-2019/20. Всего в общей сложности нападающий провел 202 матча за южан, в которых набрал 122 (45+77) очка при показателе полезности «плюс 15».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков