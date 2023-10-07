Ильенко: «Из-за перехлеста эмоций в матче с «Локомотивом» хотел создать момент, а получил шайбу в ворота своей команды»
Нападающий московского «Динамо» Артем Ильенко рассказал, что у него были особые чувства от встречи с «Локомотивом», в котором начинал карьеру.
«Да, были особые чувства. Опять же, это у меня была первая в карьере игра против «Локомотива». Немножко в начале встречи пришлось входить долго в игру, и первый гол соперника полностью на моей вине. Наверное, где-то из-за перехлеста эмоций хотел создать момент, а получил шайбу в ворота своей команды. Уже потом во втором периоде меня отпустило, перестал думать об этом. Думаю, теперь переборол эти эмоции.
Честно говоря, когда играл у Кудашова в «Локомотиве», был лимитчиком (в КХЛ есть лимит, по которому клуб должен иметь в заявке на матч минимум одного хоккеиста не старше 21 года) и не так много получал игрового времени. Но скажу, что команда здесь, в «Динамо», сильнее. Намного сильнее, чем было там. И, наверное, изменились в работе с Кудашовым какие-то микромоменты, но не скажу, что значительно», — цитируют «Известия» Ильенко.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|11
|5
|25
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Лада
|16
|8
|8
|20
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|19
|5
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|6
|Авангард
|13
|7
|6
|16
|7
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|8
|Сал. Юлаев
|14
|7
|7
|14
|9
|Адмирал
|13
|5
|8
|12
|10
|Амур
|13
|4
|9
|12
|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|2
|Торпедо
|14
|10
|4
|21
|3
|Сочи
|14
|10
|4
|20
|4
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|СКА
|14
|7
|7
|14
|9
|Северсталь
|13
|6
|7
|13
|10
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
|7.10
|13:00
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|7.10
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|7.10
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|7.10
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -