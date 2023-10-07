Ильенко: «Из-за перехлеста эмоций в матче с «Локомотивом» хотел создать момент, а получил шайбу в ворота своей команды»

Нападающий московского «Динамо» Артем Ильенко рассказал, что у него были особые чувства от встречи с «Локомотивом», в котором начинал карьеру.

«Да, были особые чувства. Опять же, это у меня была первая в карьере игра против «Локомотива». Немножко в начале встречи пришлось входить долго в игру, и первый гол соперника полностью на моей вине. Наверное, где-то из-за перехлеста эмоций хотел создать момент, а получил шайбу в ворота своей команды. Уже потом во втором периоде меня отпустило, перестал думать об этом. Думаю, теперь переборол эти эмоции.

Честно говоря, когда играл у Кудашова в «Локомотиве», был лимитчиком (в КХЛ есть лимит, по которому клуб должен иметь в заявке на матч минимум одного хоккеиста не старше 21 года) и не так много получал игрового времени. Но скажу, что команда здесь, в «Динамо», сильнее. Намного сильнее, чем было там. И, наверное, изменились в работе с Кудашовым какие-то микромоменты, но не скажу, что значительно», — цитируют «Известия» Ильенко.