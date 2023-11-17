Игроки КХЛ Яковлев и Панин второй год подряд проведут матч на озере Банное

16 декабря 2023 года на озере Банное состоится благотворительный хоккейный матч «Уральская классика», в котором примут участие игроки «Салавата Юлаева» и «Металлурга», а также популярные блогеры и звезды.

Идейными вдохновителями и организаторами матча выступают два капитана КХЛ — Григорий Панин и Егор Яковлев.