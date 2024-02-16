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Сегодня, 12:32

Игрок «Сибири» Гордеев доиграет сезон в американской лиге ECHL

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Защитник «Сибири» Федор Гордеев закончит текущий сезон в клубе «Мэн Маринерс», сообщается на сайте лиги Восточного побережья (ECHL).

17 января КХЛ присудила клубу из Новосибирска четыре технических поражения за то, что команда нарушила лимит на легионеров. На момент заявки клуба у Гордеева было американское гражданство, поэтому новосибирцы выпустили четырех иностранных хоккеистов.

12 февраля «Сибирь» расторгла контракт с 25-летним защитником по инициативе хоккеиста. Права на Федора в России остаются у новосибирцев.

В этом сезоне КХЛ игрок провел 42 матча, в которых отметился 2 голами и 5 результативными передачами.

Хоккей
ХК Сибирь
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6 Трактор 63 33 30 72
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9 Нефтехимик 64 26 38 65
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5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 63 34 29 74
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