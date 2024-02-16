Бочаров стал автором самого быстрого гола «Амура» с начала матча

Нападающий «Амура» Станислав Бочаров забил самый быстрый гол в истории клуба с начала матча.

32-летний хоккеист отличился на 9-й секунде игры ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Барысом», которая проходит 16 февраля в Хабаровске.

Предыдущий рекорд по этому показателю был установлен Дмитрием Тарасовым, который 5 сентября 2012 года в матче с «Атлантом» отметился заброшенной шайбой на 21-й секунде.