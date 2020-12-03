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Игрок ЦСКА Мамин получил 17 минут штрафа как зачинщик драки

20:28
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В первом периоде матча ЦСКА — «Динамо» (Минск) форвард армейцев Максим Мамин вызвал на бой нападающего минчан Романа Горбунова.

Поединок прошел с преимуществом Мамина, сумевшего нанести сопернику несколько точных ударов. За это он был наказан 17-минутным штрафом: 5 минут — за саму драку, 2 — за грубость и еще 10 он получил как зачинщик драки. Горбунов получил только большой скамеечный штраф — 5 минут.

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