Игорь Захаркин: «В России не можем абстрагироваться от легендарного советского хоккейного прошлого»

Бывший главный тренер сборной России Игорь Захаркин поделился мнением о развитии хоккея в стране. В тандеме с Вячеславом Быковы он выиграл чемпионат мира в 2008 и 2009 году.

— Воспринимая действительность, мы не можем абстрагироваться от легендарного советского хоккейного прошлого, и это несмотря на то, что с момента распада СССР прошло уже почти 30 лет, — цитирует Захаркина РИА «Новости». — Хотя, если посмотреть правде в глаза, то дела-то в российском хоккее не так уж и плохи: на юниорском уровне мы выигрываем практически всё, молодежная команда ежегодно привозит медали с чемпионата мира, национальная сборная — действующий олимпийский чемпион и регулярный призер мировых первенств. Как говорится, со спортивной точки зрения, не придерешься. Но наши амбиции, большое внимание, которое у нас в стране приковано к хоккею, и те средства, которые вкладываются в этот вид спорта, в теории сопряжены с достижением высшего результата.

А вот как раз с этим не так все гладко. Золото взрослого чемпионата мира в последний раз мы выиграли пять лет назад, а молодежная команда уже десять лет не побеждала на своем главном турнире. У нашего хоккея высших достижений есть фундаментальная основа, но нет результата.

— Почему?

— Этот вопрос необходимо задавать тренерским бригадам сборных команд. Но есть одна истина: чтобы выигрывать чемпионаты мира, надо, чтобы пик формы команды достиг высшей точки к матчам плей-офф.