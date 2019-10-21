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Игорь Никитин: «Капризов прошел углубленное обследование, там ничего серьезного»

22:24
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от домашней победы над «Торпедо» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Два периода хорошо играли, в третьем глупостей наделали. Но ребята собрались и довели до победы матч. Знали, что «Торпедо» много таких матчей вытащил. Были готовы два периода, только два.

— Похвалили Киселевича за ошибку, которая вернула интригу в матч, до того бывший очень скучным.

— Все мы люди, на ошибках учатся. Киселевич не дурак, прекрасно все понимает. Богдан делает много хороших вещей, и здесь можно вынести больше пользы, чем негатива.

— Вам не скучно работать, побеждая всех подряд?

— Не скучно — у нас очень веселый коллектив. Скучать не приходится.

— Капризов будет готов к «Авангарду» 27 октября?

— Капризов прошел углубленное медобследование, там ничего серьезного. Завтра будет кататься. Насчет того, сыграет ли с «Авангардом», пока сказать не готов. (Игорь Еронко)

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы

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