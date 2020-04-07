Игорь Ларионов: «Ко мне не обращались из «Салавата». Но было бы интересно попробовать себя в таком клубе»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Салават Юлаев».

— Из «Салавата» ко мне не обращались. Но мы разговаривали с руководством в прошлом году, хоть по ряду причин и не договорились. Мне было бы интересно попробовать себя в таком клубе. Выстроить структуру. Поработать с молодыми ребятами, которые у нас не так плохи, как считается. Привлечь болельщиков на трибуны интересным стилем игры. Потому что мы стали в этом плане уходить не туда. И это был бы любопытный проект. (Игорь Еронко)