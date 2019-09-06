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Игорь Есмантович: «Мне непонятно решение взять Сорокина на ЧМ третьим вратарем»

15:26

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением об Илье Сорокине и его поездке на чемпионат мира в Словакии, где он не сыграл ни минуты.

— Я не понимаю того, что Сорокин отсидел на чемпионате мира третьим вратарем. Цели и задачи национального сборной мне не понятны. Он сидел месяц и ждал. Тренировался с не играющим составом. Для меня решение взять Илью третьим — не понятно. Я не бросаю камень в огород сборной. Он пересидел там, ничего не делая, и получил эмоциональный удар: он же MVP Кубка Гагарина, и вы понимаете, где он оказался. Я считаю, что это неправильно. Но решение принимать не мне. (Игорь Еронко)

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