Игорь Есмантович: «Мне непонятно решение взять Сорокина на ЧМ третьим вратарем»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением об Илье Сорокине и его поездке на чемпионат мира в Словакии, где он не сыграл ни минуты.

— Я не понимаю того, что Сорокин отсидел на чемпионате мира третьим вратарем. Цели и задачи национального сборной мне не понятны. Он сидел месяц и ждал. Тренировался с не играющим составом. Для меня решение взять Илью третьим — не понятно. Я не бросаю камень в огород сборной. Он пересидел там, ничего не делая, и получил эмоциональный удар: он же MVP Кубка Гагарина, и вы понимаете, где он оказался. Я считаю, что это неправильно. Но решение принимать не мне. (Игорь Еронко)