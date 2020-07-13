Игорь Есмантович: «Делаем все возможное, чтобы оставить Сорокина в ЦСКА. С Капризовым не ведем переговоры больше двух месяцев»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с хоккеистами армейского клуба Ильей Сорокиным и Кириллом Капризовым, которые в ближайшее время могут подписать контракты в НХЛ — с «Айлендерс» и «Миннесотой» соответственно.

— Мы делаем все возможное, чтобы оставить Сорокина в ЦСКА, — отметил Есмантович. — Насколько я знаю, на данный момент Илья обсуждает контракт в Северной Америке. Решения о том, останется ли он у нас или уедет в НХЛ, все еще нет. Что касается Капризова, он не ведет переговоры с ЦСКА уже больше двух месяцев. (Алена Гребенькова)