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Игорь Есмантович: «Делаем все возможное, чтобы оставить Сорокина в ЦСКА. С Капризовым не ведем переговоры больше двух месяцев»

13 июля 2020, 10:57
Илья Сорокин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Сорокин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с хоккеистами армейского клуба Ильей Сорокиным и Кириллом Капризовым, которые в ближайшее время могут подписать контракты в НХЛ — с «Айлендерс» и «Миннесотой» соответственно.

— Мы делаем все возможное, чтобы оставить Сорокина в ЦСКА, — отметил Есмантович. — Насколько я знаю, на данный момент Илья обсуждает контракт в Северной Америке. Решения о том, останется ли он у нас или уедет в НХЛ, все еще нет. Что касается Капризова, он не ведет переговоры с ЦСКА уже больше двух месяцев. (Алена Гребенькова)

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