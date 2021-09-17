Хуснутдинов: «На мое решение перейти в СКА повлиял пример Подколзина»

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов рассказал о решении перейти в петербургский клуб.

— Как принималось решение о переходе из «Витязя» в СКА?

— В СКА, наверное, лучшая система в России. Она помогает игрокам развиваться. Переехать в Питер — было правильным решением.

— Пример Василия Подколзина тогда сыграл свою роль?

— Разумеется. Мы с ним много говорили о том, как что устроено в СКА. На мое решение это тогда повлияло.

— Не смущает, что в СКА сначала делают ставку на одних молодых игроков, потом их отодвигают в сторону и начинают подключать других?

— Понятно, что в СКА сумасшедшая конкуренция. Одна из самых больших в российском хоккее. Значит, нужно завоевывать место в составе и доказывать каждый день.

— Не лучше ли развиваться там, где ты первый «парень на деревне»?

— Лучше выходить из зоны комфорта. Это полезнее для развития. Если тебе хорошо в деревне — отправляйся в город и старайся быть лучшим в городе.

— Что конкретно такого в СКА, чего вы не могли бы получить в «Витязе» или другом клубе?

— Тренеры по развитию, тренеры по физической подготовке. О «Хоккейном городе» я вообще молчу. Думаю, все понимают, что аналогов ему в России нет, — цитирует Хуснутдинова официальный сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне 19-летний форвард провел 6 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка.