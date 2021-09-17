Хуснутдинов: «На мое решение перейти в СКА повлиял пример Подколзина»
Нападающий СКА Марат Хуснутдинов рассказал о решении перейти в петербургский клуб.
— Как принималось решение о переходе из «Витязя» в СКА?
— В СКА, наверное, лучшая система в России. Она помогает игрокам развиваться. Переехать в Питер — было правильным решением.
— Пример Василия Подколзина тогда сыграл свою роль?
— Разумеется. Мы с ним много говорили о том, как что устроено в СКА. На мое решение это тогда повлияло.
— Не смущает, что в СКА сначала делают ставку на одних молодых игроков, потом их отодвигают в сторону и начинают подключать других?
— Понятно, что в СКА сумасшедшая конкуренция. Одна из самых больших в российском хоккее. Значит, нужно завоевывать место в составе и доказывать каждый день.
— Не лучше ли развиваться там, где ты первый «парень на деревне»?
— Лучше выходить из зоны комфорта. Это полезнее для развития. Если тебе хорошо в деревне — отправляйся в город и старайся быть лучшим в городе.
— Что конкретно такого в СКА, чего вы не могли бы получить в «Витязе» или другом клубе?
— Тренеры по развитию, тренеры по физической подготовке. О «Хоккейном городе» я вообще молчу. Думаю, все понимают, что аналогов ему в России нет, — цитирует Хуснутдинова официальный сайт КХЛ.
В нынешнем сезоне 19-летний форвард провел 6 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка.
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