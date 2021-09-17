Окулов: «Думаю, впереди у ЦСКА все будет хорошо»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:3).

— ЦСКА повел в счете, но потом пропустил три гола. Как вы можете это прокомментировать?

— Ненужные удаления, не самая грамотная игра в своей зоне и средней зоне приводили к пропущенным шайбам. При счете 3:0 надо было просто упростить игру, заводить шайбу в чужую зону, продолжать играть там. Я думаю, тогда таких больших проблем, которые мы сами себе создали, не было бы.

— Игра в меньшинстве является для команды проблемой?

— Раз пропускаем, значит пока это наша проблема. Но ребята и тренерский штаб совместно решают эту проблему, обсуждают этот момент, общаются. У нас есть кому здорово играть в этом компоненте. Верю, что в будущем с этим у нас проблем не возникнет.

— У вас сегодня ассистентский хет-трик. Но есть мнение, что в этом сезоне вы немного сбавили по сравнению с прошлым сезоном.

— Не спорю, было не самое лучшее начало. Но сыграно всего несколько матчей, рано еще о чем-то говорить. Надо пройти хотя бы половину дистанции. Думаю, впереди все будет хорошо, — цитирует Окулова официальный сайт ЦСКА.

Главным героем встречи стал Сергей Плотников, который оформил хет-трик. По два очка в составе победителей набрали Джон Гилмор, Константин Окулов и Александр Попов.