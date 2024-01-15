Хомченко, Березин, Пакетт и Моторыгин признаны лучшими игроками недели в КХЛ
КХЛ определила лучших игроков 18-й недели сезона-2023/24, сообщает сайт лиги.
Лучшим голкипером впервые в карьере признан Павел Хомченко («Авангард»), одержавший три победы в трех матчах недели. Его коэффициент надежности в этих играх составил 1,33.
Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Максим Березин («Лада»), набравший 3 (1+2) очка в двух матчах недели.
Среди нападающих лучшим впервые в карьере признан Седрик Пакетт («Динамо» Москва), набравший 6 (5+1) очков в трех матчах недели. В матче с «Торпедо» (6:1) Пакетт стал автором хет-трика.
Лучшим новичком стал вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин, одержавший две победы в двух матчах недели. . Поего воротам было нанесено 73 броска, из которых он отразил 69 (процент отраженных бросков — 94,52). коэффициент надежности Моторыгина в матчах 18-й недели КХЛ составил 1,45.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|52
|34
|18
|74
|2
|Авангард
|50
|34
|16
|71
|3
|Сал. Юлаев
|50
|31
|19
|65
|4
|Автомобилист
|52
|28
|24
|62
|5
|Трактор
|52
|28
|24
|61
|6
|Лада
|52
|25
|27
|61
|7
|Ак Барс
|50
|29
|21
|60
|8
|Сибирь
|52
|23
|29
|55
|9
|Нефтехимик
|52
|21
|31
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Адмирал
|50
|15
|35
|41
|12
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|2
|Локомотив
|50
|33
|17
|70
|3
|СКА
|51
|33
|18
|68
|4
|Спартак
|52
|30
|22
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|Северсталь
|50
|25
|25
|57
|7
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|8
|Динамо Мн
|49
|22
|27
|49
|9
|Витязь
|50
|16
|34
|38
|10
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|15.01
|16:30
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Барыс – Лада
|- : -
|15.01
|17:00
|
Автомобилист – ЦСКА
|- : -