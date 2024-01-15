Хомченко, Березин, Пакетт и Моторыгин признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков 18-й недели сезона-2023/24, сообщает сайт лиги.

Лучшим голкипером впервые в карьере признан Павел Хомченко («Авангард»), одержавший три победы в трех матчах недели. Его коэффициент надежности в этих играх составил 1,33.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Максим Березин («Лада»), набравший 3 (1+2) очка в двух матчах недели.

Среди нападающих лучшим впервые в карьере признан Седрик Пакетт («Динамо» Москва), набравший 6 (5+1) очков в трех матчах недели. В матче с «Торпедо» (6:1) Пакетт стал автором хет-трика.

Лучшим новичком стал вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин, одержавший две победы в двух матчах недели. . Поего воротам было нанесено 73 броска, из которых он отразил 69 (процент отраженных бросков — 94,52). коэффициент надежности Моторыгина в матчах 18-й недели КХЛ составил 1,45.