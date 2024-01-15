Набоков рассказал, игру каких голкиперов ставит себе в пример

Голкиперы Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, выступающие в НХЛ, являются примером для вратаря «Металлурга» Ильи Набокова.

«В НХЛ примером для меня являются российские ребята, такие как Илья Сорокин, Игорь Шестеркин. Из иностранных мне нравится игра Картера Харта из «Филадельфии». Они все быстрые, подвижные ребята, хорошо катаются, техничные. Я их не стараюсь копировать, просто смотрю за их игрой. В КХЛ хорошая техника у Александра Самонова, он также быстро двигается», — приводит слова Набокова ТАСС.

В нынешнем сезоне КХЛ 20-летний Набоков провел 32 матча, отражая 92,8% бросков.