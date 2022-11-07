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Сегодня, 17:36

Гимаев-младший: «Сложно представить, чтобы ЦСКА сыграл в открытый и атакующий хоккей с «Локомотивом»

Мария Гусева
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Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив».

«Наверное, это сложная игра для любого человека. Делать прогнозы на матчи между «Локомотивом» и ЦСКА очень сложно. Ярославцы сейчас на ходу. За четыре последних матча они пропустили только одну шайбу. Что касается ЦСКА, то армейцы тоже сейчас в хорошей форме, несмотря на поражение от «Нефтехимика, — цитирует «РБ Спорт» Гимаева. — Между этими соперниками будет тактическая игра. Ключевые моменты останутся за той командой, которая будет выигрывать в единоборствах. Главными ее компонентами будут завершение и игра в неравных составах. Сложно представить, чтобы ЦСКА сыграл в открытый и атакующий хоккей с «Локомотивом». Мне кажется, здесь будет тяжелая и вязкая игра. Много шайб мы не увидим».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Запада с 38 очками в 25 играх. «Локомотив» идет третьим с 37 баллами в 26 встречах.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет сегодня, 7 ноября. Начало — 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-mnogo-shajb-v-matche-tsska-lokomotiv-my-ne-uvidim/
Сергей Гимаев-младший
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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