Гимаев-младший: «Сложно представить, чтобы ЦСКА сыграл в открытый и атакующий хоккей с «Локомотивом»
Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив».
«Наверное, это сложная игра для любого человека. Делать прогнозы на матчи между «Локомотивом» и ЦСКА очень сложно. Ярославцы сейчас на ходу. За четыре последних матча они пропустили только одну шайбу. Что касается ЦСКА, то армейцы тоже сейчас в хорошей форме, несмотря на поражение от «Нефтехимика, — цитирует «РБ Спорт» Гимаева. — Между этими соперниками будет тактическая игра. Ключевые моменты останутся за той командой, которая будет выигрывать в единоборствах. Главными ее компонентами будут завершение и игра в неравных составах. Сложно представить, чтобы ЦСКА сыграл в открытый и атакующий хоккей с «Локомотивом». Мне кажется, здесь будет тяжелая и вязкая игра. Много шайб мы не увидим».
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Запада с 38 очками в 25 играх. «Локомотив» идет третьим с 37 баллами в 26 встречах.
Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет сегодня, 7 ноября. Начало — 19.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|27
|25
|2
|51
|2
|ЦСКА
|25
|17
|8
|38
|3
|Локомотив
|26
|17
|9
|37
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|36
|5
|Торпедо
|26
|15
|11
|31
|6
|Витязь
|27
|12
|15
|30
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|27
|11
|16
|27
|9
|Северсталь
|27
|10
|17
|26
|10
|Куньлунь
|28
|10
|18
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|2
|Сал. Юлаев
|26
|16
|10
|37
|3
|Автомобилист
|26
|16
|10
|34
|4
|Сибирь
|28
|15
|13
|33
|5
|Адмирал
|27
|14
|13
|32
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|26
|12
|14
|28
|8
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|9
|Трактор
|27
|11
|16
|25
|10
|Нефтехимик
|26
|10
|16
|21
|11
|Амур
|25
|8
|17
|20
|7.11
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|7.11
|19:00
|
Куньлунь – Сал. Юлаев
|- : -
|7.11
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -