Дер-Аргучинцев — о решении не возвращаться в «Торпедо»: «Игровых разногласий с клубом не было»

Новичок «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев в интервью «СЭ» рассказал, почему не стал принимать контрактное предложение «Торпедо», которое владело правами на него.

— Насколько вас вымотала неопределенность с вашим будущим?

— Если честно, то особо не вымотала. Это все рабочие моменты. Тем более это все происходило в июне. Времени было еще много.

— В чем вы не сошлись в «Торпедо»? Все упиралось исключительно в деньги?

— Игровых разногласий с «Торпедо» у нас вообще не было. Ничего такого сказать не могу. Все знают, что команда играет в классный хоккей. Но я рад оказаться в Челябинске.

— У вас был разговор с Ларионовым?

— Да, у нас была беседа. Но мы говорили не о контракте, а просто о хоккее.