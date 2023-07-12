Дер-Аргучинцев — о решении не возвращаться в «Торпедо»: «Игровых разногласий с клубом не было»
Новичок «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев в интервью «СЭ» рассказал, почему не стал принимать контрактное предложение «Торпедо», которое владело правами на него.
— Насколько вас вымотала неопределенность с вашим будущим?
— Если честно, то особо не вымотала. Это все рабочие моменты. Тем более это все происходило в июне. Времени было еще много.
— В чем вы не сошлись в «Торпедо»? Все упиралось исключительно в деньги?
— Игровых разногласий с «Торпедо» у нас вообще не было. Ничего такого сказать не могу. Все знают, что команда играет в классный хоккей. Но я рад оказаться в Челябинске.
— У вас был разговор с Ларионовым?
— Да, у нас была беседа. Но мы говорили не о контракте, а просто о хоккее.
Положение команд
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|Динамо Мн
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|Куньлунь
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|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|Северсталь
|0
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|0
|0
|7
|СКА
|0
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|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
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|Спартак
|0
|0
|0
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|Торпедо
|0
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|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
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|0
|Восточная конференция
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|В
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|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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