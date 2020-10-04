Хет-трик Пулккинена помог московскому «Динамо» победить «Куньлунь»

Московское «Динамо» одержало победу над «Куньлунем» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе москвичей трижды забил Теему Пулккинен, дважды — Дмитрий Яшкин и еще одну шайбу забросил Даниил Тарасов. У пекинцев — Глеб Зырянов, Джейсон Фрэм и Итан Уэрек.

6 октября «Динамо» встретится с ЦСКА, а «Куньлунь» 7 октября сыграет с «Трактором».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)

Голы: Пулккинен — 3 (бол., Линдберг), 10:07 — 1:0. Яшкин — 9 (мен., Шипачев), 25:19 — 2:0. Пулккинен — 4 (Линдберг), 33:09 — 3:0. Зырянов — 2, 40:08 — 3:1. Тарасов — 6 (бол., Шипачев, Яшкин), 44:28 — 4:1. Яшкин — 10 (бол.), 46:59 — 5:1. Пулккинен — 5 (бол., Сергеев, Линдберг), 47:43 — 6:1. Фрэм — 1 (бол., Николишин, Монахов), 57:14 — 6:2. Уэрек — 1 (Лофквист), 59:59 — 6:3.

Вратари: Бочаров — Грубец.

Штраф: 14 — 47.

Броски: 44 (16+16+12) — 25 (8+7+10).

Судьи: Спирин, Франо.

4 октября. Москва. «ВТБ Арена». 2050 зрителей.