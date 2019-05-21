Хенкель стал игроком "Ак Барса"

"Ак Барс" на своем официальном сайте сообщил о переходе защитника Кристиана Хенкеля, ранее выступавшего за минское "Динамо". Соглашение с 23-летним белорусским хоккеистом рассчитано на 2 года.

Добро пожаловать в команду, Крис! ⚡️⚡️⚡️

Белорусский защитник Кристиан Хенкель пополнил состав "Ак Барса" − контракт рассчитан на два года 👉 https://t.co/yLezswMKPx#АйдаХенкель pic.twitter.com/NeOvxJKc6b – ХК Ак Барс (@hcakbars) 21 мая 2019 г.

В минувшем сезоне Хенкель провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 14 (4+10) очков.

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