18:02 | Хоккей — КХЛ

Хенкель стал игроком "Ак Барса"

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"Ак Барс" на своем официальном сайте сообщил о переходе защитника Кристиана Хенкеля, ранее выступавшего за минское "Динамо". Соглашение с 23-летним белорусским хоккеистом рассчитано на 2 года.

В минувшем сезоне Хенкель провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 14 (4+10) очков.

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Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/17248.html

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