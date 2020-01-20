Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов 18-й недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт КХЛ.

— лучшим вратарем признан голкипер СКА Магнус Хелльберг, одержавший победы в двух матчах недели (в том числе в одном — на ноль) и пропустивший лишь одну шайбу;

— лучшим защитником признан Вячеслав Войнов из «Авангарда», вместе с командой одержавший победы в трех гостевых матчах недели и набравший в них 4 (0+4) очка (лучший результат среди игроков его амплуа);

— лучшим нападающим стал Владимир Ткачев из СКА, вместе с командой одержавший победы в двух матчах недели и набравший в них 5 (3+2) очков (лучший результат среди игроков его амплуа);

— лучшим новичком признан вратарь Дмитрий Шугаев из «Северстали», который провел два полных матча, отразив 93,33% бросков при коэффициенте надежности 1,49.