Хайруллин — о переходе из «Нефтехимика»: «Неприятно было видеть мнения, что не заиграю в СКА»

Нападающий петербуржских армейцев Марат Хайруллин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своей адаптации в команде и о взаимодействии с тренерским штабом.

— Как часто у вас бывают индивидуальные беседы с тренерским штабом?

— Очень часто мы разговариваем и с главным тренером, и с остальным тренерским штабом. Мы разбираем очень много моментов, нам часто показывают видео. До СКА у меня такого никогда не было, мне очень понравился этот подход.

— Ты сразу зашел в основной состав СКА и стабильно набирал очки в течение всего сезона. Когда ты понял, что у тебя получается хорошо играть на таком уровне? Как ты проживал этот момент?

— Я довольно долго шел к такой стабильности, хорошо подготовился летом.

— В «Нефтехимике» у тебя были неплохие партнеры по звену, но в СКА игроки все равно более мастеровитые. Почувствовал ли ты, что они помогают тебе становиться еще лучше?

— Не знаю, но я еще на тренировках почувствовал уровень команды, надо было каждый раз выкладываться как на игре. Думаю, что как раз в такие моменты ты прогрессируешь и становишься сильнее.

— Насколько велика роль помощников Романа Борисовича в тренировочном процессе?

— Они постоянно общаются между собой, всегда остаются после игр и тренировок. Весь тренировочный процесс, все игровые сочетания они определяют вместе, но решения принимает главный тренер.

— Как тебе дался переезд из Нижнекамска в Санкт-Петербург в бытовом плане? Насколько тебе было комфортно переезжать из маленького промышленного города?

— В первую неделю мне было непривычно, а потом я познакомился с командой, начал общаться с ребятами, и все стало хорошо. Мы с женой сейчас кайфуем от этого города, нам все нравится.

— Перед сезоном было много скептических мнений, что у тебя не получится заиграть в СКА. Как ты реагируешь на такое?

— Изначально было неприятно такое видеть, но это стало для меня дополнительной мотивацией показать, что я могу хорошо играть.