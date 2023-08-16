Хайруллин — о переходе из «Нефтехимика»: «Неприятно было видеть мнения, что не заиграю в СКА»
Нападающий петербуржских армейцев Марат Хайруллин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своей адаптации в команде и о взаимодействии с тренерским штабом.
— Как часто у вас бывают индивидуальные беседы с тренерским штабом?
— Очень часто мы разговариваем и с главным тренером, и с остальным тренерским штабом. Мы разбираем очень много моментов, нам часто показывают видео. До СКА у меня такого никогда не было, мне очень понравился этот подход.
— Ты сразу зашел в основной состав СКА и стабильно набирал очки в течение всего сезона. Когда ты понял, что у тебя получается хорошо играть на таком уровне? Как ты проживал этот момент?
— Я довольно долго шел к такой стабильности, хорошо подготовился летом.
— В «Нефтехимике» у тебя были неплохие партнеры по звену, но в СКА игроки все равно более мастеровитые. Почувствовал ли ты, что они помогают тебе становиться еще лучше?
— Не знаю, но я еще на тренировках почувствовал уровень команды, надо было каждый раз выкладываться как на игре. Думаю, что как раз в такие моменты ты прогрессируешь и становишься сильнее.
— Насколько велика роль помощников Романа Борисовича в тренировочном процессе?
— Они постоянно общаются между собой, всегда остаются после игр и тренировок. Весь тренировочный процесс, все игровые сочетания они определяют вместе, но решения принимает главный тренер.
— Как тебе дался переезд из Нижнекамска в Санкт-Петербург в бытовом плане? Насколько тебе было комфортно переезжать из маленького промышленного города?
— В первую неделю мне было непривычно, а потом я познакомился с командой, начал общаться с ребятами, и все стало хорошо. Мы с женой сейчас кайфуем от этого города, нам все нравится.
— Перед сезоном было много скептических мнений, что у тебя не получится заиграть в СКА. Как ты реагируешь на такое?
— Изначально было неприятно такое видеть, но это стало для меня дополнительной мотивацией показать, что я могу хорошо играть.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -