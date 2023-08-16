Форвард СКА Хайруллин — о плей-офф-2023: «Считаю, что провалил серию с ЦСКА»

Нападающий петербуржских армейцев Марат Хайруллин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина.

— Давай поговорим о вылете от ЦСКА. У тебя были хорошие серии против минского «Динамо» и «Торпедо», но за шесть матчей полуфинала ты набрал всего одно очко. С чем это связываешь?

— Я сам считаю, что провалил серию против ЦСКА, но это был мой первый финал конференции. Возможно, мне просто не хватило опыта. Будем делать выводы и готовиться к следующему сезону, чтобы такого больше не повторилось.

— Два года подряд мы видим, что ЦСКА всегда включается в самых важных матчах и не дает соперникам шанса на победу. Что такого особенного есть в этой команде?

— У них сильный костяк, который выигрывал и Олимпиаду, и Кубок Гагарина. Они много лет играют практически одним и тем же составом и точечно усиливаются каждый год — для них это большой плюс, потому что они отлично друг друга знают и не паникуют в стрессовых ситуациях.

— Ты говорил, что у них три хорошие пары защитников. Что ты можешь выделить в их обороне?

— Я не могу выделить оборону, потому что они берут свое за счет командной тактики. В серии с ними нам надо было просто реализовывать большинство, тогда бы результат мог быть другим.