Форвард СКА Хайруллин — о плей-офф-2023: «Считаю, что провалил серию с ЦСКА»
Нападающий петербуржских армейцев Марат Хайруллин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина.
— Давай поговорим о вылете от ЦСКА. У тебя были хорошие серии против минского «Динамо» и «Торпедо», но за шесть матчей полуфинала ты набрал всего одно очко. С чем это связываешь?
— Я сам считаю, что провалил серию против ЦСКА, но это был мой первый финал конференции. Возможно, мне просто не хватило опыта. Будем делать выводы и готовиться к следующему сезону, чтобы такого больше не повторилось.
— Два года подряд мы видим, что ЦСКА всегда включается в самых важных матчах и не дает соперникам шанса на победу. Что такого особенного есть в этой команде?
— У них сильный костяк, который выигрывал и Олимпиаду, и Кубок Гагарина. Они много лет играют практически одним и тем же составом и точечно усиливаются каждый год — для них это большой плюс, потому что они отлично друг друга знают и не паникуют в стрессовых ситуациях.
— Ты говорил, что у них три хорошие пары защитников. Что ты можешь выделить в их обороне?
— Я не могу выделить оборону, потому что они берут свое за счет командной тактики. В серии с ними нам надо было просто реализовывать большинство, тогда бы результат мог быть другим.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Ак Барс
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