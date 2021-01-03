Хартли оценил игру Ковальчука в матче с минским «Динамо»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:5 ОТ).

— Третий период получился очень забивным — обе команды здорово действовали, и выдался результативный период. Мы проявили характер, забросив шайбу в большинстве, но, к сожалению, схватили удаление в самом начале овертайма, и «Динамо» нас за это наказало, ведь это очень мастеровитые ребята. За нашу ошибку нам пришлось заплатить, — приводит слова тренера сайт «ястребов».

— Всего лишь вторую игру за «Авангард» играет Илья Ковальчук. Насколько довольны его действиями или думаете, что он будет играть еще лучше?

— Безусловно, он будет прибавлять, ведь это его вторая игра за последние несколько месяцев, это очень длительное время. Ему нужно провести какой-то период, чтобы адаптироваться и влиться. Но хороший момент заключается в том, что у нас осталось еще 19 игр регулярного чемпионата для того, чтобы он был полностью готов к плей-офф. Ведь это именно то, для чего мы его и взяли в команду.

— На овертайм вы сразу же выпустили тройку форвардов, что несколько необычно. Это попытка переломить не очень хорошую игру в овертаймах?

— Мы были нацелены на нападение, ведь когда переходишь в овертайм, то уже одно очко к себе в актив записываешь, и еще одно очко на кону. Но, к сожалению, слишком много столь важных очков мы растеряли за все прошедшие матчи в овертайме. Мы провели собрание и посчитали, что если у нас не получается с одним защитником и двумя нападающими, то стоит попробовать выйти тремя нападающими. Но, к несчастью, мы схватили удаление в первой же смене. Но ничего, будем стараться и пробовать дальше.

— Сегодня игрок сборной Белоруссии Кирилл Готовец сыграл мало смен в первом и втором периодах и практически не выходил в третьем. Если не секрет, то с чем это связано? И когда ждать Андрея Стася?

— Что касается первой части вопроса, то когда мы выпускаем или не выпускаем какого-то игрока, то здесь все зависит и нацелено на то, чтобы обеспечить победу команде. Что касается Стася, то ему потребуется еще пара недель. Он катается, но к тому, чтобы выходить на матч, он пока не готов.