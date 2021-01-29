«Йокерит» переиграл «Торпедо», Пильстрем и Анттила набрали по два очка
«Йокерит» победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Финский клуб на своем льду переиграл соперника со счетом 4:1.
В составе победителей по голу и результативной передаче на свой счет записали нападающие Антти Пильстрем (он стал автором победной шайбы) и Марко Анттила.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Крейчик — 4 (Пильстрем, Скленичка), 18:32 — 1:0. Пильстрем — 5 (Анттила, Иконен), 31:58 — 2:0. Иконен — 2 (Мяеналанен), 33:05 — 3:0. Шварц — 9 (Марин, Терри), 35:44 — 3:1. Анттила — 8 (мен.), 54:56 — 4:1.
Вратари: Юкури — Серебряков.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 40 (14+15+11) — 28 (6+12+10).
Судьи: Овчинников, Ромасько.
29 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
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