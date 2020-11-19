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Хартли — о победе над «Барысом»: «Знаем, какое непримиримое соперничество между нашими командами»

20:48
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:2).

«Важная и большая победа на выезде, заключительный матч выездной серии, и приятно закончить ее на такой ноте. Мы знаем, какое непримиримое соперничество между нашими командами, которое длится на протяжении многих лет. Сегодня мы здорово провели первый период, во втором и третьем отрезке агрессивно и грамотно действовали, в каждом отметились шайбами. Все игроки выложились на 100 процентов, проделали невероятный объем работы. Стоит отметить звено Дениса Зернова, они сегодня полностью доминировали», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

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