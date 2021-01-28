Хартли: «Как только шайба касается льда, все решают игроки»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (2:1). После этой победы «Ястребы» обеспечили себе попадание в плей-офф.

«В третьем периоде мы сделали игру достаточно «интересной», угодив в неприятную ситуацию с удалениями, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Тем не менее, здорово действовали в меньшинстве, хорошо нейтрализовали моменты соперника. Чего стоит один только сейв Игоря Бобкова за несколько секунд до концовки матча, когда у соперника были все шансы, чтобы перевести игру в овертайм. Не самый лучший матч для нас, но главное, что взяли два очка, чем мы довольны.

Мне всегда приятно приезжать в Ригу. Конечно, болельщиков не хватает, пустые трибуны сказываются. Мы знаем, как хорошо в Латвии поддерживают свою команду, надеемся, что во всей лиге и во всем остальном мире скоро вновь появятся болельщики на трибунах и вновь будет чувствоваться хоккейная атмосфера.

Я знаю многих игроков «Динамо», знаю их сильные стороны, знаю слабые. Здесь ситуация схожа с тем, когда ты много раз играешь в плей-офф против какой-то команды, и потом встречаешься с ней в следующем сезоне и знаешь более конкретные детали ее стиля. Но это имеет значение только перед игрой — как только шайба касается льда, все решают игроки».