Форвард «Амура» Зогорна досрочно завершит сезон по семейным причинам

Форвард «Амура» Томаш Зогорна объявил о досрочном завершении сезона.

«На протяжении всей карьеры интересы команды были для меня на первом месте. Но главным в жизни мужчины всегда остается семья и наступает момент, когда нам нужно быть рядом друг с другом. Совсем скоро мы с моей супругой станем родителями. В феврале ожидаем рождение первенца, и в это время мы должны быть вместе, особенно учитывая все сложности, связанные с пандемией и действующими в мире ограничениями.

Поэтому сегодня я проведу свой последний матч за «Амур» в нынешнем сезоне. Прошу вас с пониманием отнестись к моему решению, а также хочу сказать слова благодарности руководству клуба за то, что пошли мне навстречу, партнерам по команде и тренерам за совместную работу, и вам, потрясающие хабаровские болельщики. Ваша поддержка помогала мне все эти незабываемые шесть сезонов. Хабаровск занял особое место в моем сердце. Возможно, мы увидимся снова, но в любом случае, я запомню вас на всю жизнь!» - приводит слова Зогорны официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 33-летний чех провел 37 матчей, в которых набрал 21 (6+15) очко. Зогорна проведет последний матч 28 января против «Салавата Юлаева».