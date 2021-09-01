Хартли: «Грубец отлично спасал, а полевые игроки хорошо сыграли в обороне»

Главный тренер «Авагарда» Боб Хартли подвел итоги матча Кубка Открытия регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:0).

«Хороший старт, игра в большинстве сегодня была ключевым нюансом. Я очень доволен игрой, Шимон Грубец отлично спасал, а полевые игроки хорошо сыграли в обороне. Еще много работы в следующие недели. Несколько игроков вернулись с олимпийской квалификации, есть еще травмированные. Я доволен тем, что увидел: мне нравится отношение ребят к делу», — цитирует тренера сайт КХЛ.

В следующем матче «Авангард» 4 сентября примет «Адмирал».