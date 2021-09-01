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Хартли: «Грубец отлично спасал, а полевые игроки хорошо сыграли в обороне»

22:26
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Главный тренер «Авагарда» Боб Хартли подвел итоги матча Кубка Открытия регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:0).

«Хороший старт, игра в большинстве сегодня была ключевым нюансом. Я очень доволен игрой, Шимон Грубец отлично спасал, а полевые игроки хорошо сыграли в обороне. Еще много работы в следующие недели. Несколько игроков вернулись с олимпийской квалификации, есть еще травмированные. Я доволен тем, что увидел: мне нравится отношение ребят к делу», — цитирует тренера сайт КХЛ.

В следующем матче «Авангард» 4 сентября примет «Адмирал».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/01/488435.html

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Иван Шитик все материалы автора

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