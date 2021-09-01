Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после завершения стартового матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (0:4) заявил, что продолжает изучать аспекты своей нынешней работы.

«Хорошая, быстрая игра, благодарю своих парней, соперника. Было хорошее противостояние, счет есть счет. Вся борьба впереди. Соперник был удачливее в первой шайбе, она создала нам трудности. Удаления в чужой зоне? Эмоции. И та и другая команда хотели показать свой лучший хоккей. Нормальная ситуация для первого матча: было огромное внимание к этой игре, все-таки финалисты прошлого сезона. Думаем, что исправим эту ситуацию. Чувствую себя хорошо, есть нюансы, которые продолжаю изучать и совершенствовать. За последний месяц мне удалось не только понять, но и ощутить определенный ритм игры, наших ребят», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Федоров сменил на этом посту Игоря Никитина в середине июля.