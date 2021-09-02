Коробов вернулся в минское «Динамо»
10:18
Защитник Дмитрий Коробов подписал контракт с минским «Динамо». 32-летний хоккеист уже выступал в составе команды с 2009-го по 2012-й и с 2016 по 2018 год.
В прошлом сезоне Коробов выступал за клуб «Салават Юлаев». Он провел 36 матчей, в которых отдал 7 передач.
?Дмитрий Коробов подписал контракт с «зубрами»!— ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) September 2, 2021
32-летний опытный защитник уже выступал в составе нашей команды с 2009 по 2012 и с 2016 по 2018 года.
С возвращением, Дмитрий! ?? pic.twitter.com/afuAL21Q4R
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