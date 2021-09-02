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Коробов вернулся в минское «Динамо»

10:18
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Защитник Дмитрий Коробов подписал контракт с минским «Динамо». 32-летний хоккеист уже выступал в составе команды с 2009-го по 2012-й и с 2016 по 2018 год.

В прошлом сезоне Коробов выступал за клуб «Салават Юлаев». Он провел 36 матчей, в которых отдал 7 передач.

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Роман Шишов все материалы автора

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