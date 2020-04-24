Хартикайнен пытался уговорить Умарка остаться в «Салавате»

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен ответил на вопросы болельщики, рассказав, как относится к уходу из клуба форварда Линуса Умарка, а также о своем отношении к защитнику «Авангарда» Алексею Емелину.

— У тебя не возникало желание набить морду Емелину из Авангарда, после его провокаций, вне игры где-нибудь в темном углу стадиона?

— Вы знаете, это время плей-офф, — цитирует Хартикайненан официальный сайт уфимцев. — Много кого и много раз хочется ударить (смеется). Была тяжелая серия, он очень жесткий защитник, против которого совсем непросто играть. В таких противостояниях иногда эмоции берут над тобой верх. Обидно, что мы уступили им в финале конференции, но в этом году мы были сильнее, чему я сильно рад.

— Ты пробовал уговорить Умарка остаться в Салавате?

— Ну конечно! Я очень хотел, чтобы он остался, но его семья хотела жить в Европе. Я уважаю его выбор. Было круто играть вместе с ним эти годы. Мы очень хотели вместе выиграть Кубок Гагарина.

— Какое первое впечатление о «Салавате Юлаеве» когда только перешел?

— Я прилетел в Уфу рано утром, и помню, как первый раз зашел в раздевалку, перед тренировкой в 8:00. Я так хотел спать, но надо было тренироваться. Ко мне все относились отлично. Вскоре мы отправились на сбор в Финляндию. С той команды у меня осталось много друзей, например, Антти Пильстрем и Кирилл Кольцов. Я помню город, атмосферу на арене и наших болельщиков. Вообще, мне нравится, как Уфа преобразилась и развилась за эти годы, что я тут играю. Стало очень классно. Так что, и поэтому тоже я вместе с семьей живу здесь уже много лет и получаю от этого удовольствие.