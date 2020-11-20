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Гурков — о поражении от «Авангарда»: «Провалили первый период»

09:17
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Нападающий «Барыса» Дмитрий Гурков прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Плохо начали, первый период провалили. Во втором отрезке пытались найти свою игру, стали действовать более агрессивно, пытались войти в игру. В третьем периоде действовали лучше. О своих очках сейчас не думаешь, главное — результаты команды. Если говорить о своей шайбе, то там все ребята за меня почти сделали: Алихан вошел в зону, дал наверх, Диллон бросил, а мне осталось только подставить клюшку и то повезло с отскоком», — цитирует Гуркова пресс-служба КХЛ.

После этой победы «Авангард» продолжает занимать второе место на «Востоке», имея 38 очков, у «Барыса» — восьмая позиция и 25 очков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/19/476066.html

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