Нападающий «Барыса» Дмитрий Гурков прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Плохо начали, первый период провалили. Во втором отрезке пытались найти свою игру, стали действовать более агрессивно, пытались войти в игру. В третьем периоде действовали лучше. О своих очках сейчас не думаешь, главное — результаты команды. Если говорить о своей шайбе, то там все ребята за меня почти сделали: Алихан вошел в зону, дал наверх, Диллон бросил, а мне осталось только подставить клюшку и то повезло с отскоком», — цитирует Гуркова пресс-служба КХЛ.

После этой победы «Авангард» продолжает занимать второе место на «Востоке», имея 38 очков, у «Барыса» — восьмая позиция и 25 очков.