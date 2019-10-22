«Машина арбитра Гашилова в полном порядке». «Амур» опубликовал заявление тренера Гулявцева

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал эпизод из матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:5), в котором он пообещал сжечь машину судьи Виктора Гашилова.

— Конечно, это эмоции, и это была шутка, — сказал Гулявцев на видео, опубликованном в Twitter клуба. — Никто не собирался и не собирается это делать (сжигать машину. — Прим. «СЭ»). Еще раз повторюсь, что я с Виктором Гашиловым в хороших отношениях. У меня нет к нему никаких претензий, ни личных, ни жизненных. Я думаю, что это больше эмоции. Я даже не знаю, какая у него машина. Просто сказал машина, не квартиру же говорить (смеется).

???ОФИЦИАЛЬНО???

Машина арбитра Гашилова в полном порядке. pic.twitter.com/mQUhjeSXYj — HC Amur Khabarovsk (@hcamur) October 22, 2019

Напомним, что «Амур» был оштрафован на 300 тысяч рублей за поведение тренера.

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