Гудачек сделал «сухарь» в матче с «Автомобилистом». В «Спартаке» ему просто поклоняются
23:11
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал «Автомобилист». Красно-белые одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Голкипер Юлиус Гудачек сделал «сухарь», отразив все 28 бросков по своим воротам.
В раздевалке после матча хоккеисты красно-белых эмоционально выразили признание вратарю за надежную игру.
А вы тоже любите Юлиуса, как и Мартиньш с Каспарсом? ? pic.twitter.com/q8QborHQY6— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 26, 2019