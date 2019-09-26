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Гудачек сделал «сухарь» в матче с «Автомобилистом». В «Спартаке» ему просто поклоняются

23:11
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал «Автомобилист». Красно-белые одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Голкипер Юлиус Гудачек сделал «сухарь», отразив все 28 бросков по своим воротам.

В раздевалке после матча хоккеисты красно-белых эмоционально выразили признание вратарю за надежную игру.

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