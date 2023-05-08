Готовец продлил контракт с московским «Динамо» до 2025 года

Защитник Кирилл Готовец продлил контракт с московским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 2025 года и носит односторонний характер.

В сезоне-2022/23 Готовец провел за команду 59 матчей, в которых набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+12». Всего в КХЛ на счету 31-летнего защитника 248 игр и 31 (6+25) результативный балл.