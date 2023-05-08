Минское «Динамо» повторило контрактное предложение Алистрову

Минское «Динамо» повторило контрактное предложение нападающему Владимиру Алистрову, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента. Ранее Алистров получил оффершит от «Металлурга». После чего «Динамо» повторило условия магнитогорского клуба.

Права на Алистрова закреплены за минским клубом.

В прошедшем сезоне 22-летний Алистров провел за минчан 73 матча и набрал 33 (15+18) очка.