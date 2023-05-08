Защитник СКА Никишин: «После конца сезона потухли. Поражение стало немного неожиданным»

Защитник СКА Александр Никишин рассказал о настроении игроков петербургской команды после вылета из Кубка Гагарина.

«После конца сезона сразу потухли. Поражение стало немного неожиданным, не хотелось так заканчивать. Но ничего не поделаешь. Первые две недели было тяжело все это отпускать, потому что могли больше. Но сейчас появились другие эмоции, другие задачи в плане сборной, все по-новому. Летом надо работать над собой. У каждого игрока есть свои мысли, я тоже вижу, над чем надо поработать. Есть аспекты, которые я немного запустил в этом сезоне, надо улучшить их, чтобы везде примерно один уровень был», — приводит «Чемпионат» слова Никишина.

В полуфинальной серии плей-офф КХЛ СКА уступил ЦСКА со счетом 2-4. Московская команда в финале Кубка Гагарина обыграла «Ак Барс» и стала победителем турнира.