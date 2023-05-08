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Сегодня, 10:53

Защитник СКА Никишин: «После конца сезона потухли. Поражение стало немного неожиданным»

Алина Савинова
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Защитник СКА Александр Никишин рассказал о настроении игроков петербургской команды после вылета из Кубка Гагарина.

«После конца сезона сразу потухли. Поражение стало немного неожиданным, не хотелось так заканчивать. Но ничего не поделаешь. Первые две недели было тяжело все это отпускать, потому что могли больше. Но сейчас появились другие эмоции, другие задачи в плане сборной, все по-новому. Летом надо работать над собой. У каждого игрока есть свои мысли, я тоже вижу, над чем надо поработать. Есть аспекты, которые я немного запустил в этом сезоне, надо улучшить их, чтобы везде примерно один уровень был», — приводит «Чемпионат» слова Никишина.

В полуфинальной серии плей-офф КХЛ СКА уступил ЦСКА со счетом 2-4. Московская команда в финале Кубка Гагарина обыграла «Ак Барс» и стала победителем турнира.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5095045-nikishin-posle-sezona-igroki-ska-srazu-potuhli-porazhenie-stalo-neozhidannym.html
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Александр Никишин
Кубок Гагарина
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Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
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2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
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СКА - ЦСКА
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Ак Барс - Авангард
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4 - 1
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1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
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Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
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0 - 4
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4 - 0
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
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5. Авангард - Сибирь
4 - 3
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Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
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1 - 3
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5 - 2
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ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
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1. ЦСКА - Северсталь
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4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
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Автомобилист - Металлург
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3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
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3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
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6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
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Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
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Локомотив - Витязь
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5. Локомотив - Витязь
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
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0 - 4
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
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Ак Барс – ЦСКА
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