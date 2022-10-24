Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» прокомментировал игру форварда Михаила Фисенко.

— Михаил Фисенко справляется с ролью, на которую его пригласили в команду?

— Да.

— Раскройте эту мысль. У Михаила ноль голов, он неидеально играет на вбрасываниях. И драк нет.

— Идеальных игроков, работающих на вбрасываниях, нет ни у кого. Михаил выполняет то, что от него ждали. Если бы Фисенко не устраивал, то он бы не играл. У каждого хоккеиста свои функции.

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции. Сегодня, 24 октября, команда сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.