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Сегодня, 16:15

Гомоляко — о Фисенко: «Если бы Михаил не устраивал, то он бы не играл»

Гомоляко прокомментировал игру Фисенко в «Металлурге»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» прокомментировал игру форварда Михаила Фисенко.

— Михаил Фисенко справляется с ролью, на которую его пригласили в команду?

— Да.

— Раскройте эту мысль. У Михаила ноль голов, он неидеально играет на вбрасываниях. И драк нет.

— Идеальных игроков, работающих на вбрасываниях, нет ни у кого. Михаил выполняет то, что от него ждали. Если бы Фисенко не устраивал, то он бы не играл. У каждого хоккеиста свои функции.

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции. Сегодня, 24 октября, команда сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Николай Голдобин. «Всегда говорил: «Я Колю не отдам». Интервью Гомоляко — о Голдобине, Воробьеве и будущем «Магнитки»

Михаил Фисенко
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
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