Воронков вернулся в состав «Ак Барса» после травмы

Нападающий Дмитрий Воронков вернулся в состав «Ак Барса» после травмы.

Он попал в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга». Хоккеист заявлен в одной тройке с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким.

Последний матч Воронков проводил в конце октября. Нападающий получил повреждение в игре с «Трактором» (3:2).

Форвард записал на свой счет 1 (0+1) балл за результативность в 9 матчах регулярного чемпионата.