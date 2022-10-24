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Сегодня, 16:12

Воронков вернулся в состав «Ак Барса» после травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Дмитрий Воронков вернулся в состав «Ак Барса» после травмы.

Он попал в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга». Хоккеист заявлен в одной тройке с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким.

Последний матч Воронков проводил в конце октября. Нападающий получил повреждение в игре с «Трактором» (3:2).

Форвард записал на свой счет 1 (0+1) балл за результативность в 9 матчах регулярного чемпионата.

ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Воронков
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