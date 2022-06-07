«Нефтехимик» заключил пробный контракт с 19-летним защитником

«Нефтехимик» заключил пробный контракт с защитником Богданом Конюшковым, сообщает сайт клуба.

19-летний защитник пройдет просмотр в клубе из Нижнекамска.

Молодой игрок обороны является воспитанником пензенского «Дизеля» и всю свою карьеру провел в системе родного клуба. В прошлом сезоне дебютировал в ВХЛ и сыграл 41 игру, набрав 8 (2+6) очков.