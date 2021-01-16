Главный тренера «Сочи» прокомментировал поражение от «Витязя»

Главный тренера «Сочи» Евгений Ставрокский подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:2 ОТ). Команда потерпела четвертое поражение подряд.

«Хорошая и боевая игра. В концовке чуть не дотерпели, пропустили один гол в меньшинстве и проиграли в овертайме, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Очень много играли в меньшинстве, усталость поднакопилась, цена ошибки высока. Богдан Якимов еще не до конца готов, восстанавливаем, как врачи скажут, что готов, то сразу выйдет».