Главный тренер «Трактора» оценил игру Кравцова

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего команды Виталия Кравцова. 20-летний форвард набрал 12 (8+4) очков в 23 матчах нынешнего сезона.

— Виталий повзрослел, приобрел большой опыт и понимает, над чем ему нужно работать, — сказал главный тренер «Трактора».

Также Гатиятулин высказался об игре чешских нападающих Лукаша Седлака и Томаша Гики. По словам тренера, они, как и вся команда, выполняют игровое задание и показывают хорошую самоотдачу.

— Обращать внимание на результативность прошлого сезона сейчас не имеет смысла. Решить исход матча может любое звено, что уже показали прошедшие игры, — добавил Гатиятулин. (Артур Хайруллин)

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