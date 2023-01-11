«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд, проиграв «Трактору»
«Локомотив» на своем льду проиграл «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:1. Это поражение стало для ярославцев пятым подряд.
Автором единственной заброшенной шайбы стал форвард челябинского клуба Никита Тертышный.
«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 65 очков. «Трактор» располагается на 9-й строчке на Востоке с 48 очками.
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«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Тертышный — 4 (бол., Телегин, Карпухин), 21:07 — 0:1.
Вратари: Исаев (59:11) — Мыльников.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (18+8+7) — 17 (8+6+3).
Судьи: Ромасько, Шувалов.
11 января. Ярославль. «Арена-2000». 4284 зрителя.
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