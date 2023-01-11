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Сегодня, 23:20

Никитин прокомментировал пятое подряд поражение «Локомотива»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Трактора» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Скажу банально: не забиваешь — не выигрываешь. Можно много рассказывать, но именно это истина. К сожалению, мы не смогли найти ключи к вратарю соперника. Мы только сами можем это исправить, заслужить уважение у болельщиков и самих себя. Некогда голову вешать, уже через день следующий матч. Нужно готовиться. Проблемы в атаке? Здесь мастерство и характер важны. Гол — что это такое? Это определенные усилия, проявление хладнокровия, правильные действия в нужный момент. Проблемы связаны с комплексом причин: усталость, травматизм, но я не вижу в этом проблемы. Наверное, где-то психология срабатывает, после Нового года мы успокоились. Думали, что все хорошо. Мы сейчас играем с командами, которые борются за плей-офф. У них другая психология. Поэтому и мы должны переключиться — нужно себя победить. Если себя переборешь, то и наработки сработают. Это самое главное, что должно сработать», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

Ярославцы потерпели пятое поражение подряд.

После 50 матчей «Локомотив» занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 65 очков. «Трактор» располагается на 9-й строчке на «Востоке» с 48 очками после 50 матчей.

Источник: Официальный сайт КХЛ
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Игорь Никитин
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