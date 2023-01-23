Ларионов: «Игроки ЦСКА дали толчок нашей команде и молодежи, чтобы выйти на новый уровень, это колоссально»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился впечатлениями после победы команды над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

«Хочется от всего сердца поздравить нашу команду и ребят с хорошей победой. Эта игра дает надежду на то, что хоккей, который сегодня видели болельщики, дает направление туда, где мы хотим быть. Такие матчи, которые дают возможность ребятам проявить свои лучшие качества, не сломаться и быть терпеливыми для того, чтобы выиграть, они приносят опыт, который невозможно купить ни за какие деньги. В то же время, ЦСКА хочу поблагодарить за очень солидную игру. Мы понимаем, что это чемпион и обладатель Кубка Гагарина. Команда опытная. Они играли от начала до конца, пытались спасти матч и дали толчок нашей команде и молодежи, чтобы выйти на новый уровень, это колоссально», — приводит пресс-служба клуба слова Ларионова.

«Торпедо» набрало 72 очка и занимает четвертое место в Западной конференции. ЦСКА остается на второй строчке (74 очка).

26 января команда Ларионова сыграет против «Спартака», ЦСКА 27 января встретится с «Амуром».