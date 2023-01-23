Федоров о поражении от «Торпедо»: «По самоотдаче претензий нет, но нужно было действовать более гибко»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— В двух первых периодах было небольшое преимущество «Торпедо», — цитирует тренера пресс-служба армейцев. — При этом мы сумели забить важный гол. В третьем периоде настраивались и играли правильно. Ничто не предвещало такого развития событий. Но пропустили второй ненужный гол в конце третьего периода. Мы знаем, почему так случилось. Ребятам подскажем завтра на собрании. А так — это была очень быстрая игра, и мы настраивали команду на быстрые действия соперника. Но, когда ты реализовываешь свои моменты, у тебя остается больше кислорода на другие действия. Но получилось так, как получилось. Ребята точно старались, по самоотдаче претензий нет. Но нужно было действовать чуть более гибко. «Торпедо» — с победой. А мы готовимся к следующей игре с Питером. Надеюсь, худа без добра не бывает.
— В последних двух матчах команда правильно играет и с шайбой, и без. Но в них заброшено всего две шайбы, и обе — защитниками. Почему молчат нападающие?
— Хороший вопрос. Когда мы забивали «Динамо», нападающий закрыл вратаря. Сегодня защитник забил с подключения, а нападающий отдал хороший пас. Это были командные голы в последних двух играх. У нападающих есть моменты. И они должны четко понимать, что эти моменты нужно забивать. Уделим этому огромное внимание. Все начинается с тренировки, об этом мы говорим всю вторую половину чемпионата. В тренировках нужно забивать, а не просто бросать шайбу. Мы настраиваем ребят на поражение цели. И это также приносит большую пользу нашим вратарям на тренировках. Моменты — есть, голы — появятся.
«Торпедо» набрало 72 очка и занимает четвертое место в Западной конференции. ЦСКА остается на второй строчке (74 очка).
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|3
|Локомотив
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|23
|72
|4
|Торпедо
|54
|34
|20
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|5
|Динамо М
|54
|32
|22
|72
|6
|Витязь
|53
|26
|27
|60
|7
|Спартак
|54
|24
|30
|55
|8
|Северсталь
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|21
|33
|54
|9
|Динамо Мн
|54
|21
|33
|53
|10
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|11
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|6
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|П
|О
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|Сибирь
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|33
|22
|70
|2
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|3
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|53
|30
|23
|68
|4
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|30
|24
|68
|5
|Авангард
|53
|31
|22
|66
|6
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|54
|27
|27
|63
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|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
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|53
|24
|29
|54
|9
|Нефтехимик
|54
|25
|29
|53
|10
|Барыс
|56
|24
|32
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|11
|Трактор
|54
|22
|32
|52
|24.01
|19:00
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Локомотив – Витязь
|- : -
|24.01
|19:30
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Спартак – Динамо Мн
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