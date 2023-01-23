Федоров о поражении от «Торпедо»: «По самоотдаче претензий нет, но нужно было действовать более гибко»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— В двух первых периодах было небольшое преимущество «Торпедо», — цитирует тренера пресс-служба армейцев. — При этом мы сумели забить важный гол. В третьем периоде настраивались и играли правильно. Ничто не предвещало такого развития событий. Но пропустили второй ненужный гол в конце третьего периода. Мы знаем, почему так случилось. Ребятам подскажем завтра на собрании. А так — это была очень быстрая игра, и мы настраивали команду на быстрые действия соперника. Но, когда ты реализовываешь свои моменты, у тебя остается больше кислорода на другие действия. Но получилось так, как получилось. Ребята точно старались, по самоотдаче претензий нет. Но нужно было действовать чуть более гибко. «Торпедо» — с победой. А мы готовимся к следующей игре с Питером. Надеюсь, худа без добра не бывает.

— В последних двух матчах команда правильно играет и с шайбой, и без. Но в них заброшено всего две шайбы, и обе — защитниками. Почему молчат нападающие?

— Хороший вопрос. Когда мы забивали «Динамо», нападающий закрыл вратаря. Сегодня защитник забил с подключения, а нападающий отдал хороший пас. Это были командные голы в последних двух играх. У нападающих есть моменты. И они должны четко понимать, что эти моменты нужно забивать. Уделим этому огромное внимание. Все начинается с тренировки, об этом мы говорим всю вторую половину чемпионата. В тренировках нужно забивать, а не просто бросать шайбу. Мы настраиваем ребят на поражение цели. И это также приносит большую пользу нашим вратарям на тренировках. Моменты — есть, голы — появятся.

«Торпедо» набрало 72 очка и занимает четвертое место в Западной конференции. ЦСКА остается на второй строчке (74 очка).