Главный тренер «Сочи» объяснил разгромные поражения своей команды эпидемией в составе
Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:6).
«Надо признать, что сегодня Казань хорошо выглядела. Очень хорошее движение показали, откровенно переигрывали нас в ключевых моментах. Были быстрее, эффективнее нас, заставили ошибаться и в результате мы получали голы. У нас тоже, конечно, были моменты, неплохие эпизоды, но не получалось реализовать. Не до конца готовы к таким играм, у нас много молодежи, они еще только учатся, набираются опыта. Хочется, конечно, и побеждать почаще, но опыт есть опыт, набираем его, делаем пробы пера. Есть ошибки, но на них и учатся.
На сегодняшний день у нас порядка 10 человек основы не в составе. Очень много больных, это и грипп, и другая инфекция. В итоге играют ребята из МХЛ, у нас сейчас три защитника уровня МХЛ. Много травмированных накопилось, но мы цепляемся все равно. Просто сложно это делать молодой команде. Был шанс сегодня при 1-3 зацепиться, но вот обидный гол за секунды до конца периода не дал это сделать. Опять же, не хватает мастерства и опыта, понимания игры, когда надо действовать на результат, возможно и перестраховаться», — сказал Светлов.
Для «Сочи» это уже пятое поражение подряд.
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